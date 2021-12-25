Рулевой бирмингемцев сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Boxing day под угрозой срыва: Эвертон добился своего – еще один матч АПЛ перенесен

Джеррард отбыл на изоляцию и пропустит по меньшей мере 2 ближайших матча. 26 декабря Астон Вилла будет принимать Челси, а 28-го поедет в гости к Лидсу. Не следует забывать о риске отмены поединков, если в составе одной из команд будет слишком много инфицированных игроков.

Напомним, Астон Вилла набрала 22 очка и идет десятой в турнирной таблице АПЛ.

Зінченко ставить вирок найбагатшим власникам і конкуренту – "в українця є те, чого бракує багатьом гравцям АПЛ"