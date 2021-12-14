Термалика уволила экс-защитника Шахтера с должности главного тренера
00:11 - Читати українською
Польский специалист Мариуш Левандовски остался без работы.
Термалика Нецеча приняла решение досрочно прекратить сотрудничество с Мариушем Левандовски, сообщает официальный сайт клуба.
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Тренер возглавил польский клуб в январе 2020-го и сумел за полтора года вывести команду в элитный польский дивизион. После 18-ти туров Экстраклассы Термалика расположились в зоне вылета – 17-е место.
Украинцам Левандовски известен своими выступлениями за Шахтер в 2001-2010 годах.
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