Кризисное дерби

Это был самый важный матч Андрея Шевченко на старте его карьеры в Дженоа. Прежде всего – это дерби. Во-вторых, в теории сегодня была самая реальная возможность разжиться очками. Календарь у "грифонов" – не позавидуешь. Сами только гранды. Роме, Милану и Ювентусу уже проиграли. Дальше – Лацио и Аталанта. Одно очко за ничью из Удинезе не сильно улучшило шансы спастись от вылета.

Сампдория тоже имеет свои проблемы. Правда, сейчас они вне футбольного поля. Накануне арестовали президента клуба Массимо Ферреро. Наставник "блучеркьятти" Роберто Д'Аверса на предматчевой пресс-конференции признал, что эта ситуация сильно усложнила подготовку к игре. В то же время он подчеркнул, что не стоит постоянно искать оправдания, как это делает его украинский коллега. "Мы должны выйти на поле с решимостью быть главными героями. У нас есть отличный шанс войти в историю клуба, выиграв дерби", – заявил специалист.

Оказалось, что не просто слова Д'Аверсы. На первых минутах Дженоа попыталась навязать свой сценарий. Наиболее отчаянно старался Стураро, которому Габбъядини подбил глаз. Атмосфера дерби – не иначе. Но это была только стартовая вспышка. Дальше Сампдория все контролировала и уже на 7-й минуте открыла счет. Навес с правого фланга, и защитники совсем не следили за Габбьядини. Маноло четко переправил мяч под стойку ворот Сальваторе Сиригу.

Генуя сегодня принадлежит Сампдории

Локальная удача не успокоила номинальных гостей. Они продолжили нагнетать и создавать моменты. С этим компонентом у команды Шевченко были проблемы. Дженоа почти не уступила во владении мячом и количестве передач (процент успешных даже был лучше). После игры с Юве "грифонов" критиковали за отсутствие ударов. Сеодня попытки в первом тайме больше напоминали отчаяние. Эрнани бил из угла штрафной, а Кришито вообще – метров с 35-ти. Оба мимо ворот. У Сампы только из пределов штрафной было шесть попыток!

На старте второго тайма Дженоа снова огрызнулась. Снова в эпицентре оказался Стураро. На этот раз Стефано продавил оппонента на фланге и классно выкатил под удар Эрнани. Бразилец пробивал из пределов штрафной, но направил мяч над перекладиной. Ответ Сампдории был болезненным. Все тоже зародилось на правом фланге. Но тут Кандрева взял инициативу на себя. Сиригу не без проблем парировал, но сделал это прямо на Капуто. Франческо труднее было не забить – 2:0.

Пандев попытался вдохновить партнеров на камбэк. Опытный македонец и сам хитро пробивал, и создал момент для Десто. Форвард пробил ужасно, не попав как следует по мячу. Следует взять урок у Габьядини. Маноло разогнал классную атаку и побежал сам ее завершать. Удар с линии штрафной, рикошет, Сиригу снова достает мяч из сетки... Несколько минут надежды на арбитров, зафиксировавших офсайд. VAR – безжалостен. 3:0 загорелось на табло Луиджи Феррарис.

15-минутка надежды

Лишь при разгромном счете Дженоа ожила. Еще несколько замен от Шевченко, и моменты у ворот Аудеро буквально посыпались. Реабилитировался за скверный удар Дестро. Маттео отрылся под навес Камбьясо и переправил мяч в сетку. Это первый гол "грифонов" после прихода нового наставника. Общий счет во всех матчах стал 1:10.

Сампдория, очевидно, была ошеломлена. На эмоциях Дженоа могла максимально закрутить интригу. Номинальные хозяева перебрались на чужую половину и еще несколько раз заставили нервничать "блучеркьятти". Кандрева пробил в штангу, следом Ванхойсден сначала из-за пределов штрафной не попал совсем немного, а после углового нидерландец еще раз встряхнул каркас ворот. Вот на таких "грифонов" было приятно смотреть. Где же была такая в течение первого часа отчетного матча?

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Сампдории, которая набрала 18 очков и хотя бы временно поднялась на 14-е место в турнирной таблице Серии А. В свою очередь, Дженоа с десятью пунктами в активе осталась предпоследней.