Термаліка звільнила екс-захисника Шахтаря з посади головного тренера
00:11 - Читать на русском
Польський фахівець Маріуш Лєвандовскі залишився без роботи.
Термаліка Нецеча ухвалила рішення достроково припинити співпрацю з Маріушем Лєвандовскі, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Тренер очолив польський клуб у січні 2020-го та зумів за півтора року вивести команду до елітного польського дивізіону. Після 18-ти турів Екстракляси Термаліка розташувалась у зоні вильоту – 17-те місце.
Українцям Лєвандовскі відомий своїми виступами за Шахтар у 2001-2010 роках.
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