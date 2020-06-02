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Тер Штеген сделал категорическое заявление относительно своего будущего в Барселоне

16:43 29 Читати українською
Тер Штеген сделал категорическое заявление относительно своего будущего в Барселоне
Марк-Андре тер Штеген / фото: Барселона

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген рассказал о переговорах с каталонским клубом о новом контракте.

"Невозможно, что я этим летом уйду из Барселоны. Уже были первые встречи моего агента и клуба относительно нового контракта, но потом возникли проблемы из-за коронавируса, и переговоры пришлось приостановить. В то время, когда люди борются за свою жизнь, мы решили не обсуждать детали нового договора.

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Я чувствую себя хорошо, потому что в Барселоне комфортно моей семье. Кроме того, сейчас не та ситуация, когда бы мой контракт заканчивался летом", – цитирует тер Штегена Sport.es со ссылкой на Kicker.

Напомним, тер Штеген перешел в Барселону в июле 2014 года из менхенгладбахской Боруссии за 12 млн евро. В составе каталонцев вратарь выиграл Лигу чемпионов сезона 2014/15, Суперкубок УЕФА (2015), а также по 4 раза чемпионат и Кубок Испании. Действующий контракт 28-летнего немца с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2022 года.

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Теги
Испания Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Барселона Барселона
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