Барселона переиграла Реал Сосьедад в поединке 35-го тура Ла Лиги, который состоялся 13 мая 2024 года, и поднялась на вторую строчку. Обзор игры читайте на "Футбол 24".

Жирона на выходных потеряла очки в игре с Алавесом (2: 2) – не помогли результативные передачи Цыганкова и Довбика. Барселона воспользовалась своим шансом и обошла жиронцев в турнирной таблице, победив Реал Сосьедад. Хотя каталонцы могли пропустить ранний гол, но удар Бекера пролетел над перекладиной.

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Барселона неожиданно довольно мало контролировала мяч – доходило до 39:61 в пользу сан-себастьянцев. Бекер даже забил тер Штегену, но сделал это из офсайда. Барселона ответила двойным моментом. Сначала Рафинья ударом из-за пределов штрафной попал в стойку, а Гюндоган пробил над воротами, пытаясь добить. На 40-й минуте "блаугранас" повели в счете. Левандовски отдал великолепную разрезную передачу на Гюндогана, а тот отдал на свободного Ямала, который набирал ход параллельным курсом. Точный удар в нижний угол метров с 16-ти – 1:0!

Во второй половине Барселона захватила контроль над мячом, но и сама не очень активно шла вперед. Так, первый острый момент второго тайма возник на 65-й минуте – Рафинья пробил издали, но Ремиро вытащил мяч из девятки. Сосьедад ответил моментом Браиса Мендеса, который перехватил мяч, обыграл двоих и пробил из пределов штрафной – мимо стойки!

Ферран Торрес после выхода угрожал воротам Ремиро, но голкипер отбил. Еще один момент создал Рафинья, который едва не забил с углового – Ремиро успел среагировать. Каталонцы таки забили второй мяч в компенсированное время – Одриосола сыграл рукой в собственной штрафной, а Рафинья таки забил свой гол с пенальти.

Таким образом, Барселона набрала 76 очков и поднялась на второе место, обойдя Жирону (75). Реал Сосьедад с 54 пунктами остался седьмым.

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