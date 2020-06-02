Пять игроков Барселоны сдали положительный тест на коронавирус

Каталонская Барселона пострадала от коронавируса. Заразились игроки и тренеры.

Тесты пяти игроков и двух тренеров Барселоны на COVID-19 дали положительный результат, сообщает AS со ссылкой на RAC1 Tú Diràs.

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По информации издания, все те, кто дал положительный результат, уже полностью выздоровели. Тестирование в каталонском клубе проходило еще в самом начале пандемии. Инфицированные игроки и тренеры были бессимптомными. Все они сейчас здоровы и способны вернуться к соревнованиям.

Отметим, что информация, сообщенная RAC1, не была подтверждена клубом и не появилась ни в одном из отчетов LaLiga о случаях коронавируса. К слову, Примера опубликовала расписание 28 тура – Реал и Барселона возобновят сезон матчами против борцов за выживание.

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