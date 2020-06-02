Тер Штеген зробив категоричну заяву щодо свого майбутнього в Барселоні

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген розповів про переговори з каталонським клубом про новий контракт.

"Неможливо, що я цього літа піду з Барселони. Вже були перші зустрічі мого агента і клубу щодо нового контракту, але потім виникли проблеми через коронавірус і переговори довелося призупинити. У той час, коли люди борються за своє життя, ми вирішили не обговорювати деталі нового договору.

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Я почуваюся добре, тому що в Барселоні комфортно моїй родині. Крім того, зараз не та ситуація, коли б мій контракт закінчувався влітку", – цитує тер Штегена Sport.es з посиланням на Kicker.

Нагадаємо, тер Штеген перейшов у Барселону в липні 2014 року з менхенгладбахської Борусії за 12 млн євро. У складі каталонців воротар виграв Лігу чемпіонів сезону 2014/15, Суперкубок УЄФА (2015), а також по 4 рази чемпіонат і Кубок Іспанії. Чинний контракт 28-річного німця з "синьо-гранатовими" розрахований до літа 2022 року.

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