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Бавария готова сделать тер Штегена самым дорогим голкипером мира, – СМИ

00:19 38 Читати українською
Бавария готова сделать тер Штегена самым дорогим голкипером мира, – СМИ
Марк-Андре тер Штеген / ФК Барселона

Голкипер "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген может войти в историю как самый дорогой представитель своего амплуа.

Барселона никак не может согласовать новый контракт с немецким вратарем. Действующее соглашение тер Штегена истекает летом 2022 года, а голкипер, хоть и не против остаться в Испании, однако хочет существенного повышения зарплаты. Данный фактор несколько усложняет переговоры.

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Ситуацией настроена воспользоваться Бавария, у которой возникли проблемы с продлением контракта Мануэля Нойера. Чемпион Германии готов предложить каталонцам 100 млн евро за вратаря Бундестим, сообщает Mirror со ссылкой на Diario Sport.

В таком случае Марк-Андре стал бы самым дорогим вратарем мира. Сейчас это звание удерживает Кепа Аррисабалага, который обошелся Челси в 80 млн евро (Transfermarkt оценивает тер Штегена в 90 млн).

В текущем сезоне 27-летний немец провел 34 матча и пропустил 34 гола.

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