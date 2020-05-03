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Тер Штеген підтвердив припинення перемовин з Барселоною та назвав команду, в яку ніколи не перейде

3 травня 00:40 4575 Читать на русском
Тер Штеген підтвердив припинення перемовин з Барселоною та назвав команду, в яку ніколи не перейде
Марк-Андре тер Штеген / ФК Барселона

Голкіпер "блаугранас" зізнався, що наразі не обговорює з клубом новий контракт, а в майбутньому може повернутися у Борусію Менхенгладбах.

Нагадаємо, саме з Борусії Менхенглабах тер Штеген і перебрався до лав Барселони у 2014 році. Нещодавно повідомлялося, що "синьо-гранатові" призупинили переговори про новий контракт з голкіпером збірної Німеччини.

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"У нас були попередні перемовини, але я попросив, щоб наразі ми це відклали, позаяк існують важливіші речі. Повернення у Борусію? Ніколи не кажи ніколи. Єдине – я точно не гратиму за Кельн (принциповий суперник Борусії М – прим.)", – цитує тер Штегена Kicker.

До слова, на голкіпера збірної Німеччини претендують Баварія та Ювентус. В поточному сезоні 27-річний німець провів 34 матчі та пропустив 34 голи. Чинна угода тер Штегена завершується влітку 2022 року.

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