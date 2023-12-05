Во вторник, 5-го декабря вратарь Барселоны сообщил о том, что принял решение лечь под нож. Ему необходима операция, чтобы решить проблемы с поясницей. После проведения операции вратарь пройдёт новое медицинское обследование, которое даст точный прогноз по срокам восстановления. Об этом Марк-Андре сообщил в своём Instagram.

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"После постоянных бесед с медицинской командой Барселоны и несколькими экспертами мы решили, что операция – правильный шаг. Мне неприятно, что придётся взять паузу в игре, но это правильное и безопасное решение, чтобы вернуться в лучших кондициях", – написал немец.

Ранее тер Штеген пытался лечиться консервативными методами.

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