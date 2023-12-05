У вівторок, 5-го грудня, воротар Барселони повідомив про те, що прийняв рішення лягти під ніж. Йому необхідна операція, щоб вирішити проблеми з попереком. Після проведення операції воротар пройде нове медичне обстеження, яке дасть точний прогноз щодо термінів відновлення. Про це Марк-Андре повідомив у своєму Instagram.

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"Після постійних бесід із медичною командою Барселони та кількома експертами ми вирішили, що операція – правильний крок. Мені неприємно, що доведеться взяти паузу в грі, але це правильне і безпечне рішення, щоб повернутися в найкращих кондиціях", – написав німець.

Раніше тер Штеген намагався лікуватися консервативними методами.

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