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Тер Штеген - Нойеру: Мануэль не имеет права обсуждать мои чувства

22:05 63 Читати українською
Тер Штеген - Нойеру: Мануэль не имеет права обсуждать мои чувства
Нойер и тер Штеген / AS

Голкипер сборной Германии Тер Штеген ответил на комментарии Мануэля Нойера.

"За место в составе есть конкуренция, каждый хочет играть. Это футбол. Чаще всего в футболе ты счастлив, но есть и другие чувства. У меня есть ожидания, которые нужно выражать.

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Вы видели, как я вел себя в последние годы. Не думаю, что Нойер или кто-то еще может обсуждать мои чувства или то оценивать их. Его замечания были неуместны, но я не хочу больше ничего об этом говорить. Я хочу положить конец этой полемике", – поделился тер Штеген в комментарии AS.

Напомним, ранее Нойер раскритиковал тер Штегена, который выразил своэ недовольство отсутствием в стартовом составе сборной Германии на матчах отбора к Евро-2020.

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