Северная Ирландия – Германия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Германия победила Северную Ирландию в 6 туре отбора к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Северная Ирландия – Германия.

Подопечные Йоахима Лева добыли три очка в гостевом матче против неожиданного лидера группы С.

Евро-2020: Германия одержала уверенную победу над Северной Ирландией и возглавила группу С

Первый тайм выдался на редкость сухим – Германия не могла ничего поделать против согласованных действий обороны Северной Ирландии. Однако уже в дебюте второго тайма "бундестим" вышла вперед – Хальстенберг на левом краю штрафной зацепился за скидку от Брандта и ударом с лету в дальнюю девятку открыл счет – 0:1.

Евро-2020, квалификация: Вербич дублем принес важную победу Словении, Кадар проиграл с Венгрией, де Брюйне в огне

Гол не слишком повлиял на неспешный ход матча, поэтому зрителям пришлось ждать повторного взятия ворот почти весь второй тайм. Лишь в компенсированное время Гнабри откликнулся на передачу Хаверца, оторвался от Кэткарта и с острого угла пробил мимо голкипера – окончательные 0:2!