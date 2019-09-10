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Северная Ирландия – Германия – 0:2 – видео голов и обзор матча

06:00 26 Читати українською
Северная Ирландия – Германия – 0:2 – видео голов и обзор матча
Северная Ирландия – Германия – видео голов и обзор матча

Германия победила Северную Ирландию в 6 туре отбора к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Северная Ирландия – Германия.

 
Марсель Хальстенберг 48’
Серж Гнабри 90+2’
48’ Марсель Хальстенберг
90+2’ Серж Гнабри

Подопечные Йоахима Лева добыли три очка в гостевом матче против неожиданного лидера группы С.

Евро-2020: Германия одержала уверенную победу над Северной Ирландией и возглавила группу С

Первый тайм выдался на редкость сухим – Германия не могла ничего поделать против согласованных действий обороны Северной Ирландии. Однако уже в дебюте второго тайма "бундестим" вышла вперед – Хальстенберг на левом краю штрафной зацепился за скидку от Брандта и ударом с лету в дальнюю девятку открыл счет – 0:1.

Евро-2020, квалификация: Вербич дублем принес важную победу Словении, Кадар проиграл с Венгрией, де Брюйне в огне

Гол не слишком повлиял на неспешный ход матча, поэтому зрителям пришлось ждать повторного взятия ворот почти весь второй тайм. Лишь в компенсированное время Гнабри откликнулся на передачу Хаверца, оторвался от Кэткарта и с острого угла пробил мимо голкипера – окончательные 0:2!

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Евро-2020, квалификация: Вербич дублем принес важную победу Словении, Кадар проиграл с Венгрией, де Брюйне в огне
00:23
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Германия Германия Евро-2020 Северная Ирландия - Германия Видеоновости Северная Ирландия Северная Ирландия
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