Тер Штеген – Нойєру: Мануель не має права обговорювати мої почуття

Голкіпер збірної Німеччини Марк-Андре тер Штеген відповів на коментарі Мануеля Нойєра.

"За місце в складі є конкуренція, кожен хоче грати. Це футбол. Найчастіше в футболі ти щасливий, але є й інші почуття. У мене є очікування, які потрібно висловлювати.

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Ви бачили, як я поводився в останні роки. Не думаю, що Нойєр або хтось ще може обговорювати мої почуття або якось оцінювати їх. Його зауваження були недоречні, але я не хочу більше нічого про це говорити. Я хочу покласти край цій полеміці", – поділився тер Штеген в коментарі AS.

Нагадаємо, раніше Нойєр розкритикував тер Штегена, який висловив своэ незадоволення відсутністю у стартовому складі збірної Німеччини на матчах відбору до Євро-2020.

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