Промах Лукаку с 3 метров по пустым воротам в видеообзоре матча Интер – Фиорентина – 0:1
2 апреля 09:45 - Читати українською
Интер уступил Фиорентине в 28 туре Серии А. Смотрите видео гола и обзор матча.
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Обе команды испытывали проблемы с реализацией, а Лукаку вообще выдал фейл недели. В дебюте второго тайма бельгиец с 3 метров не смог замкнуть прострел Бастони, хотя вратарь уже лежал.
Интер на собственном поле сенсационно уступил Фиорентине и упустил шанс подняться на второе место Серии А
Наказание пришло немедленно. На 53-й минуте Онана отбил мяч на голову Бонавентуре, и экс-игрок Милана не простил Интер. Дальше были стойка Бареллы, удары в упор Дюмфриса и Беллановы, но Фиорентина забрала домой все 3 очка.
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