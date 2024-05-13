Хавбек Шахтера Тарас Степаненко, доволен тем, что в матче 28-го тура УПЛ против Динамо не возникло конфликтов, которые могли бы негативно сказаться на результатах сборной Украины на Евро-2024.

"В сборной у нас всегда хорошая атмосфера, но я в конце матча с Динамо, когда началась толкотня, боялся, чтобы не было конфликта. Я сразу подбежал, потому что понимал – могут быть эмоции. И у Динамо, и у нас, но ничего серьезного не было. Хорошо, что не было никаких скандалов.

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Важно, чтобы в сборную все приехали в хорошем настроении. Мы можем достичь результата на Евро, но нужен хороший микроклимат. Сейчас он в сборной хороший, и так должно быть дальше.

Мы помним, что было на Евро-2016. Нужно учиться на своих ошибках. А такие конфликты очень утомляют, забирают силы", – сказал Степаненко в эфире ютуб-канала ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что в 2016 году сборная Украины не забила ни одного гола за три поединка группового этапа и по этому показателю вошла в тройку худших сборных первенства.

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