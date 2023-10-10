Киевское Динамо неожиданно оступилось в матче с новичком УПЛ Полесьем, растеряв преимущество по ходу поединка. Итоги прошедшего тура подводим на "Футбол 24".

В рамках 10-го тура УПЛ Динамо в очередной раз удивило неуверенными действиями в защите. В Житомире команда Луческу, играя в большинстве, умудрилась пропустить два необязательных гола от Полесья.

Захватил же лидерство в УПЛ перед перерывом на матчи сборных криворожский Кривбасс, минимально переиграв Черноморец. Об очередном "кризисе" в Динамо, феномене Вернидуба, новых вопросах к арбитрам, украинском Жиру и не только смотрите в свежем выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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