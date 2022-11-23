"Я тренировал в Украине. К сожалению, сейчас там происходит то, что мы видим. Впервые в истории мы опередили киевское Динамо и выиграли чемпионат. Это было очень сильное Динамо под руководством полковника Лобановского, много лет доминировавшего в чемпионате Украины.

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С культурной точки зрения российский опыт также был великолепен. Жить так, как я там жил… Не столько с футбольной точки зрения, хотя это был бурный сезон. Как тренеру московского Спартака мне предоставили привилегии. Передо мной открылась дверь всех музеев и всей красоты города. Я увидел то, что не может увидеть обычный турист. В Германии было проще, потому что я быстро овладел немецким языком. А вот футбольный опыт в Турции хотелось поскорее забыть", – сказал 75-летний Скала в интервью Guerin Sportivo.

Напомним, итальянец возглавлял Шахтер в сезоне 2001/02 и завоевал с "горняками" золото чемпионата и Кубок Украины. Затем Скала еще сезон проработал в Спартаке и больше никогда не занимался тренерской деятельностью.

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