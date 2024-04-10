"Всегда приятно приезжать сюда, на один из самых красивых стадионов Европы. В прошлый раз [из-за пандемии коронавируса] болельщиков на трибунах не было, и это стало настоящим разочарованием. Теперь мы увидим настоящий Энфилд. У нас было два поражения, которые свели на нет нашу победу над Наполи чуть больше недели назад. Мы сыграем эту игру, пытаясь компенсировать тяжелое поражение от Кальяри, которое мы потерпели на последних минутах.

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Мы играем так много игр, и не всегда успеваем по-настоящему отпраздновать победу. В такие моменты часто случаются поражения. Настроение может быстро меняться, но в этом и заключается сила участия в самых разных соревнованиях. Не радуйтесь слишком сильно, когда выигрываете, и не слишком разочаровывайтесь, когда проигрываете.

Мы играем против одной из лучших команд Премьер-лиги. Ливерпуль – команда с отличной моделью футбола, которая базируется на интенсивности. Нам придется сделать все возможное, чтобы произвести хорошее впечатление. Аталанта уже побеждала Ливерпуль на Энфилде? За последние четыре года обе команды сильно изменились", – цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

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