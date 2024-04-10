"Завжди приємно приїжджати сюди, на один із найкрасивіших стадіонів Європи. Минулого разу [через пандемію коронавірусу] уболівальників на трибунах не було, і це стало справжнім розчаруванням. Тепер ми побачимо справжній Енфілд. У нас було дві поразки, які звели нанівець нашу перемогу над Наполі трохи більше ніж тиждень тому. Ми зіграємо цю гру, намагаючись компенсувати важку поразку від Кальярі, якої ми зазнали на останніх хвилинах.

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Ми граємо так багато ігор, і не завжди встигаємо по-справжньому відсвяткувати перемогу. У такі моменти часто трапляються поразки. Настрій може швидко змінюватися, але в цьому і полягає сила участі в найрізноманітніших змаганнях. Не радійте занадто сильно, коли виграєте, і не надто розчаровуйтеся, коли програєте.

Ми граємо проти однієї з найкращих команд Прем'єр-ліги. Ліверпуль – команда з відмінною моделлю футболу, яка базується на інтенсивності. Нам доведеться зробити все можливе, щоб справити гарне враження. Аталанта вже перемагала Ліверпуль на Енфілді? За останні чотири роки обидві команди сильно змінилися", – цитує Гасперіні Sky Sport Italia.

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