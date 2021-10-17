Барселона перед поединком против Динамо в Лиге чемпионов должна была победить в чемпионате, ведь после поражения от Атлетико в предыдущем туре каталонцы опустились на девятую позицию в турнирной таблице. Домашняя победа над Валенсией вернула бы "сине-гранатовых" в группу лидеров, приблизив их на расстояние двух очков от топ-4. Впрочем, сделать это было не так просто, ведь из-за травм команде не могли помочь Педри, Брейтуэйт и Араухо. Зато в старт вернулся Фати.

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Кроме того, нельзя забывать и о классе Валенсии. Гости напомнили о нём уже на 5-й минуте встречи, когда Гайя удалось забить красивый гол – он поймал отскок после углового и метров с 25-ти мощно пробил в правый нижний. 0:1!

Впрочем, Барселона сразу же перехватила инициативу, раскатав несколько хороших атак и сравняв счёт уже на 12-й минуте. И как сравняв! Фати перед штрафной обыгрался с Депаем в стенку и классно выстрелил в дальний угол – 1:1! Это был уже второй гол Ансу за 48 минут, проведённых в новом сезоне Ла Лиги. И шестой в восьми последних матчах на Камп Ноу.

В последующие 25 минут содержание игры не менялось. Барселона владела мячом, катая его на чужой половине в высоком темпе, однако ничего интереснее ряда прострелов каталонцы организовать не смогли. Валенсия же сидела в обороне, время от времени вылетая в контратаки – в одной из них Гедеш классно развернулся перед штрафной и пробил мимо левого нижнего угла. В целом, матч выглядел динамично и интересно, однако 47 тысячам болельщиков на Камп Ноу явно не хватало остроты.

Казалось, что первый тайм завершится вничью, однако преимущество Барселоны в качестве работы с мячом принесло хозяевам успех. На 39-й минуте они раскатали красивую комбинацию, в завершении которой Депай выдал разрезной пас на линию вратарской – Фати пошёл на замыкание и даже пробил в руки Силессену, сразу же упав на газон. Арбитр моментально указал на "точку", ведь Гайя в подкате подбил ногу нападающего Барсы. Депай отправился исполнять пенальти, мощно пробив в правую девятку – Силессен даже не пошевельнулся. 2:1!

Первый тайм подошел к концу с преимуществом в пользу Барсы как в счёте, так и по игре. В начале второго тайма подопечные Рональда Кумана могли закрепить его третьим голом, однако выстрел Фати с левого края штрафной после обыгрыша Деста с де Йонгом парировал Силессен. Валенсия не собиралась терпеть без боя, напугав местных фанатов на 53-й минуте – это Солер выстрелил метров с 15-ти в правый угол. Штанга спасла Барсу! На 57-й же Гедеш завершил быструю атаку "летучих мышей" мощным дальним ударом – тер Штеген парировал его!

После этого оба тренера провели замены. У каталонцев вместо Фати вышел Коутинью, а Пепе Бордалас снял Дуро ради Маркоса. Этот ход успокоил игру. В последующие 20 минут моментов на поле не возникало, да и интересных атак команды не проводили.

Расшевелить ситуацию на поле не удалось и после второй серии замен – Куман бросил в бой Гонсалеса и Мингесу, а у гостей вышли забивать Черышев и Муса. Лишь на 78-й минуте произошёл интересный эпизод с вбеганием Солера в штрафную и обыгрышем тер Штегена, однако Карлос оказался под слишком острым углом к ​​воротам. Его прострел на Маркоса голкипер выбил.

На 84-й минуте Валенсия упустила ещё одну классную возможность спасти ничью. Героем мог стать Макси Гомес,мощно пробивший со стандарта в правый нижний угол – впрочем, мяч пролетел рядом со штангой. Ещё через минуту для "летучих мышей" всё было кончено: Депай набрал скорость и отдал передачу на правый край штрафной под вбегание Десту, а тот в окружении нескольких защитников развернулся и прострелил на дальнюю штангу – Коутинью же, забытый соперниками, замкнул в пустые ворота. 3:1.

После этого команды разменялись несколькими моментами. В частности, классный удар с дистанции имел Агуэро, который наконец-то дебютировал в составе каталонцев. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Барселоны со счетом 3:1.

"Блаугранас" набрали 15 очков, поднявшись на седьмую строчку в турнирной таблице и приблизившись к зоне ЛЧ на расстояние двух зачётных баллов. Валенсия, имея в активе 12 пунктов, осталась девятой.

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