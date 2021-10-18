Гайя шокировал каталонцев уже на старте – ему удался отличный удар слета из-за пределов штрафной. Барселона же не менее красиво сравняла: Фати обстукался с Депаем перед штрафной "летучих мышей" и выстрелил в дальний угол.

Барселона победила Валенсию – Депай и Фати запугивают Динамо перед ЛЧ, Агуэро дебютировал за "блаугранас"

Еще до перерыва "блаугранас" впервые вышли вперед. Мемфис к ассисту записал еще и гол с пенальти. Точку поставил Коутиньо, а сразу после этого на поле появился Серхио Агуэро – это был его дебют за Барселону. Каталонцы набрали 15 очков и поднялись на седьмую строчку, Валенсия же с 12 пунктами осталась девятой.