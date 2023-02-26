"В этот вечер у игроков было правильное настроение. Это было очень хорошее, энергичное настроение. Они действовали как команда и боролись, выкладывались по полной. Мы не демонстрировали лучший футбол на протяжении всех 90 минут, но он был эффективным.

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Самое главное – мы должны выиграть первый трофей. Мы получим от этого много вдохновения, но это придаст больше уверенности в том, что мы можем это делать. Мы все еще продолжаем возвращать Манчестер Юнайтед туда, где эта команда должна быть – на путь к завоеванию трофеев, и теперь мы стали обладателем первого из них", – цитирует Тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, нидерландский специалист возглавил манкунианцев прошлым летом и сумел в свой дебютный год завоевать Кубок английской лиги. В предыдущий раз футболисты Манчестер Юнайтед поднимали над головой трофей более 5 лет назад, когда выиграли Лигу Европы.

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