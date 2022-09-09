МЮ дома уступил гостям из Испании в первом туре Лиги Европы. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед неудачно стартовал в Лиге Европы. "Дьяволы" дома проиграли Реал Сосьедаду, не забив ни одного гола. После серии удачных результатов в чемпионате Эрик Тен Хаг решил провести ротацию и дал игровое время неосновным футболистам. В частности, с первых минут вышел Роналду.

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Криштиану очень старался найти свой момент, но где-то пробить мешали соперники, а где-то он сам не мог попасть в створ. Португалец все же забил, откликнувшись на навес Далота, однако судьи справедливо отменили гол из-за офсайда.

Судьбу встречи решил единственный гол с пенальти. В середине второго тайма мяч попал в руку Мартинесу в штрафной, за что арбитр назначил 11-метровый. Мендес уверенно выполнил приговор.