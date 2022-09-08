Состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги Европы. Все результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Лига Европы, 1 тур

Группа А

ПСВ – Будё-Глимт – 1:1

Голы: Гакпо, 63 – Гренбек, 44

Цюрих – Арсенал – 1:2

Голы: Крюэзиу, 44 – Маркиньос, 16, Нкетия, 62

Группа B

АЕК Ларнака – Ренн – 1:2

Голы: Оер, 33 – Теате, 29, Ассигнон, 90+4

Фенербахче – Динамо – 2:1

Голы: Энрике, 35, Батшуайи, 90+3 – Цыганков

Группа С

Лудогорец – Рома – 2:1

Голы: Каули, 72, Нонато, 88 – Шомуродов, 86

ХИК – Бетис – 0:2

Голы: Виллиан Жозе, 45+3(п), 64

Группа D

Мальмё – Брага – 0:2

Голы: Родригеш, 30, Орта, 70

Унион Берлин – Унион Сент-Жилуаз – 0:1

Гол: Линен, 39

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Микель Артета дал отдохнуть ряду лидеров, а резервистам – проявить себя. Александр Зинченко вышел только на последние 20 минут и таким образом дебютировал в Лиге Европы. Раньше украинец в этом турнире не играл.

Рома сенсационно уступила Лудогорцу. Болгарский клуб справился без помощи Игоря Пластуна, который весь матч просидел на замене. Еще одна неожиданность произошла в Берлине, где Унион (на данный момент идет четвертым в Бундеслиге) уступил одноименной команде с приставкой Сент-Жилуаз. Этот матч, кстати, судил украинец Сергей Бойко.