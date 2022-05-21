Будущий наставник Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг высказался, будет ли работать с Криштиану Роналду в следующем сезоне.

"Будущее Криштиану в Манчестер Юнайтед? Да, Криштиану – отличный футболист и настоящий победитель, поэтому я не могу дождаться, чтобы начать с ним работать", – цитирует Тен Хага известный инсайдер Фабрицио Романо.

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Таким образом, нидерландский специалист, который возглавит "красных дьяволов" по завершении сезона, дал понять, что не собирается отпускать португальца.

Ранее сообщалось, что Роналду размышляет об уходе, поскольку МЮ остался без Лиги чемпионов на следующий сезон. Криштиану провел 39 матчей за МЮ в этом сезоне, в которых забил 24 гола и отдал 3 ассиста.

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