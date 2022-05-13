"Я знаю, что он провел фантастическую работу в Аяксе, и что он опытный тренер, но мы должны дать ему время. Все должно измениться так, как он хочет. Если он справится, весь Манчестер Юнайтед будет успешен, поэтому я желаю ему успехов.

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Мы все рады его приходу, не только как игроки, но и болельщики. Мы должны верить, что в следующем году мы сможем выиграть титулы", – приводит слова Роналду официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Добавим, что Криштиану провел 39 матчей за МЮ в этом сезоне, в которых забил 24 гола и отдал 3 ассиста.

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