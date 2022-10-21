Криштиану Роналду может уйти из МЮ / фото из соцсетей

МЮ планирует сокращение расходов после значительных затрат на летнем трансферном рынке. Манкунианцы рассматривают возможность досрочного расторжения контракта с Криштиану Роналду, отстраненного Эриком Тен Хагом от первой команды.

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Португалец отказался выйти на замену в конце поединка АПЛ против Тоттенхэма (2:0) и покинул стадион до финального свистка. После этой выходки в Манчестер Юнайтед начали размышлять над прощанием с опытным форвардом, соглашение которого действует до завершения текущего сезона. Об этом сообщает Inews.

Даже если Жорже Мендеш не найдет своему клиенту клуб, который готов будет приютить капризную звезду, МЮ все равно может расторгнуть контракт с Роналду, чтобы не платить ему состояться уже зимой.

В сезоне 2022/23 Криштиану Роналду сыграл 12 матчей во всех турнирах. В активе 37-летнего форварда 2 гола (1 – в АПЛ) и 1 ассист.

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