"Для меня большая честь быть менеджером Манчестер Юнайтед, и я очень взволнован будущим заданием. Знаю историю этого большого клуба и страсть болельщиков. Я совершенно полон решимости создать команду, способную добиться успеха, которого они заслуживают.

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Будет тяжело покинуть Аякс после этих невероятных лет, и я могу заверить наших болельщиков в своей полной преданности делу. Я сосредоточусь на успешном завершении этого сезона, прежде чем я перейду в Манчестер Юнайтед", – цитирует Тен Хага официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, нидерландский специалист последние 5 лет провел в Аяксе, с которым добился немалых успехов. В частности, Тен Хаг выводил амстердамцев в полуфинал Лиги чемпионов, дважды выигрывал чемпионат и Кубок Нидерландов.

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