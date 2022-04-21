По завершению сезона Ральф Рангник покинет кресло главного тренера манкунианцев, как и планировалось изначально. Летом Манчестер Юнайтед возглавит нынешний наставник Аякса Эрик Тен Хаг, сообщает официальный сайт "Красных дьяволов". Контракт рассчитан до июня 2025-го с возможностью продления еще на год.

Аякс нашел замену Тен Хагу в экс-тренере Барселоны

К слову, нынешнюю кампанию во главе команды начал Уле Гуннар Сульшер, которого уволили в ноябре. Впоследствии Манчестер Юнайтед назначил Ральфа Рангника, который после прихода Тен Хага получит должность в менеджменте клуба.

В нынешнем сезоне Манчестер Юнайтед не смог побороться за победу ни в одном турнире и рискует не попасть в зону Лиги чемпионов. После 33 туров АПЛ манкунианцы занимают шестое место в турнирной таблице.

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