"Для мене велика честь бути призначеним менеджером Манчестер Юнайтед, і я дуже схвильований майбутнім завданням. Знаю історію цього великого клубу і пристрасть уболівальників. Я абсолютно сповнений рішучості створити команду, здатну досягти успіху, на який вони заслуговують.

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Буде важко покинути Аякс після цих неймовірних років, і я можу запевнити наших уболівальників у своїй повній відданості справі. Я зосереджуся на успішному завершенні цього сезону, перш ніж я перейду в Манчестер Юнайтед", – цитує Тен Хага офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, нідерландський фахівець останні 5 років провів у Аяксі, з яким досягнув чималих успіхів. Зокрема, Тен Хаг виводив амстердамців у півфінал Ліги чемпіонів, по два рази вигравав чемпіонат та Кубок Нідерландів.

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