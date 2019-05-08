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"Ми – Аякс, і нам байдуже, проти кого ми граємо". Правила життя сенсаційного Еріка Тен Хага

14:30 1665 Читать на русском
"Ми – Аякс, і нам байдуже, проти кого ми граємо". Правила життя сенсаційного Еріка Тен Хага
Ерік Тен Хаг / Фото із відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" знайомить із творцем неймовірного Аякса – його ж найкращими цитатами.

Футбол – це спорт, де один дотик змінює все.

Робота із "дублем" Баварії? Цей час був дуже важливий для мене. Я дуже добре пам'ятаю: багато хто в Нідерландах крутив пальцем біля скроні, коли я зробив цей вибір.

Я ніколи не пошкодував про це рішення. Робота в Баварії з такими впливовими особистостями як Гвардіола і Заммер – це наче виграш у лотерею.

тег хаг баварія

Я хочу, щоб футболісти перебували на базі увесь день.

Мої гравці на роботі кілька днів з дев'ятої ранку до шостої вечора. У них, крім тренувань, достатньо часу, щоб попрацювати додатково – переглянути відео або ж вийти на індивідуальне заняття.

Тімо Летшер переїхав у Серію А. Це добре не тільки для нього і клубу, який отримав гроші, але й для гравців, які залишилися в команді. Усі вони бачили, що саме робив Тімо, щоб його помітили. Це кидає виклик всім іншим – ми говоримо про усвідомлення.

Що потрібно, аби грати на топ-рівні? Чи достатньо у вас дисципліни для реалізації ігрового плану? Чи готові ви змінитися там, де це необхідно? Іноді для цього потрібен стимул від тренера, але в кінцевому підсумку все залежить від ініціативи самого гравця.

"До перерви рахунок був 1:2, і хлопці кричали в роздягальні: "Як ми можемо їм програвати?! Ми повинні були вести 3:1!". Я сказав: продовжуйте працювати так само. Не треба форсувати пошук гола. Наберіться терпіння, не зривайтесь.

"Заходимо в роздягальню, дивимося на Лобановського, чекаємо коректив, а він сказав два слова: "Зняли рейтузи". Капелло, Шевченко, Анчелотті, Блохін і Ко – про Великого Метра

Я знаю, що це мій пунктик – занадто все розжовувати.

Якщо гравці почуваються вільними в тих рамках, які ви їм надаєте, вони проявляють себе з найкращого боку.

Мені подобається бачити, коли є багато змін по позиціях – у ці зони може зайти і нападник, і півзахисник.

тен хаг

Часто чую, як тренери кажуть: "Я відчував, що...". Я ж ніколи не шукаю відчуття, я шукаю факти.

Завжди ставлю запитання таким чином: навіщо ми це робимо і який ефект?

Ліга чемпіонів – наша спільна мета. Футболісти – голодні до гри з такими найкращими в Європі суперниками, як Реал Мадрид, Барселона, Баварія. Вболівальники також хочуть дивитись футбол найвищого рівня.

Взагалі-то, київське Динамо виявилося сильнішою командою, ніж ми очікували.

Якщо ви припускаєтеся хоча б невеликих помилок, така команда, як Реал Мадрид, безжально покарає вас за це.

Ми раді, що Роналду зіграє, адже хочемо протистояти тільки найкращим.

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У матчі з будь-яким представником АПЛ темп гри буде вищим, ніж зазвичай.

Тактична гнучкість – дуже серйозний наш козир.

Мої команди завжди є одними з найефективніших за ударами. Якщо ви б'єте тільки заради того, щоб пробити, ви позбавляєте себе найкращої можливості забити.

Допомога уболівальників дійсно важлива, але путівку у фінал ми повинні завоювати самі.

аякс

Мене щиро тішить гра моєї команди. Найголовніше – це те, з якою енергією хлопці б'ються один за одного.

Ми зробили це разом. Не потрібно недооцінювати тактичні здібності футболістів. Дехто з них дуже розумний. Часто вони самі знають, що потрібно робити.

Я думаю, що це – девіз нашої команди: ми досягли чогось, але хочемо зробити більше.

Ми – Аякс, і нам байдуже, проти кого ми граємо. Завжди будемо намагатися домінувати, забивати і перемагати.

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