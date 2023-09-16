Наставник манкунианцев подтвердил, что Рафаэль Варан и Мэйсон Маунт продолжают восстанавливаться, поэтому пропустят матч против "чаек". Эрик Тэн Хаг также рассказал, что дебют Амрабата откладывается.

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"Софьян, к сожалению, не сыграет. Он вернулся из сборной с травмой. Но думаю, что в скором времени он сможет дебютировать. Уверен, что тогда мы все получим большую радость", – цитирует тренера. официальный сайт.

Напомним, что Манчестер Юнайтед сыграет против Брайтона в субботу, 16 сентября. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

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