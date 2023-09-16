Наставник манкуніанців підтвердив, що Рафаель Варан та Мейсон Маунт продовжують відновлюватися, тому пропустять матч проти "чайок". Ерік Тен Хаг також розповів, що дебют Амрабата відкладається.

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"Соф'ян, на жаль, не зіграє. Він повернувся зі збірної з травмою. Але думаю, що незабаром він зможе дебютувати. Впевнений, що тоді ми всі отримаємо велику радість", – цитує тренера офіційний сайт.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед зіграє проти Брайтона в суботу, 16 вересня. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

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