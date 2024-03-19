Манчестер Юнайтед определился с судьбой Тен Хага – новый владелец избрал приоритетный вариант на должность тренера
Руководство Манчестер Юнайтед раздумывает над тем, чтобы заменить Эрика Тен Хага после завершения сезона.
Сэр Джим Рэклифф недавно приобрел долю акций манкунианцев. Новый совладелец клуба планирует летом провести чистку, которая затронет не только футболистов, но и главного тренера.
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Как информирует Daily Mail, Эрик Тен Хаг не удержится на своем посту, даже если одержит победу с командой в Кубке Англии. Рэктлифф планирует пригласить в Манчестер Юнайтед нынешнего наставника сборной Англии Гарета Саутгейта. Отмечается, что кандидатура английского специалиста импонирует не только руководству манкунианцев, но и некоторым игрокам.
Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Его действующее соглашение рассчитано до декабря текущего года. Футбольная ассоциация планирует предложить 53-летнему специалисту продлить свой контракт.
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