Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко не в силах терпеть безумия "русского мира".

Украинец репостнул видео, на котором обычные россияне рассказывают о своем отношении к развязной войне в Украине.

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Примитивная пропаганда изрядно промыла мозги нашим недалеким соседям. "Я двумя руками за Путина", "Зеленский нам угрожал ядерным оружием", "Фашистов и нацистов надо наказывать", "Это война, чтобы следующее поколение жило счастливо", "А на Донбассе 8 лет не война была?", "Украину истребляют бендеравцы, а не мы", – эти и другие больные фантазии засели в головах россиян.

Вердикт Левченко, уже много лет живущего в Европе, был лаконичен: "Темнота и печаль".

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