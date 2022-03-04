Українець репостнув відео, на якому звичайні росіяни розповідають про своє ставлення до розв'язаної війни в Україні.

"Зупиніть його, тому що може бути пізно": Коноплянка з кам'яним лицем звернувся до росіян

Примітивна пропаганда добряче промила мізки нашим недалеким сусідам. "Я двома руками за Путіна", "Зеленський нам погрожував ядерною зброєю", "Фашистів і нацистів треба карати", "Це війна, щоб наступне покоління жило щасливо", "А на Донбасі 8 років не війна була?", "Україну винищують бендєравци, а не ми", – ці та інші хворі фантазії засіли в головах росіян.

Вердикт Левченка, який вже багато років живе у Європі, був лаконічним: "Темнота і смуток".

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