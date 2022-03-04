"Темнота і смуток": Левченко приголомшений тупістю росіян, які затято підтримують Путіна
Колишній гравець збірної України Євген Левченко не має сил терпіти безумства "руского міра".
Українець репостнув відео, на якому звичайні росіяни розповідають про своє ставлення до розв'язаної війни в Україні.
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Примітивна пропаганда добряче промила мізки нашим недалеким сусідам. "Я двома руками за Путіна", "Зеленський нам погрожував ядерною зброєю", "Фашистів і нацистів треба карати", "Це війна, щоб наступне покоління жило щасливо", "А на Донбасі 8 років не війна була?", "Україну винищують бендєравци, а не ми", – ці та інші хворі фантазії засіли в головах росіян.
Вердикт Левченка, який вже багато років живе у Європі, був лаконічним: "Темнота і смуток".
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