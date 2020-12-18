"В последний раз я видел Диего живым в клинике. Он был под наркозом и спал, я не мог поговорить ни с ним, ни с психиатром, ни с психологом. Двери были закрыты. А во второй раз, когда я пошел к нему, самоубийство уже было совершено.

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Я говорю о самоубийстве, потому что Диего устал. Одна из женщин из его среды сказала мне: "Он не хочет больше жить, он устал от жизни, он сделал все", – цитирует Кае Inspiredtraveler.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями.

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