Полномасштабная война России против Украины повлияет и на трансляции матчей украинской Премьер-лиги. Есть несколько нюансов.

На один поединок украинской элиты транслятор будет закладывать слот в 4 часа, сообщает Роберто Моралес в эфире ТаТоТаке . Такая продолжительность обусловлена ​​возможными воздушными тревогами.

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Поединки одного тура будут проходить в течение четырех дней: пятница, суббота, воскресенье и понедельник. В выходные дни транслятор должен будет выделить 12 часов на три слота трех матчей, поэтому права на полный пакет поединков сможет приобрести только стриминговая платформа. Телеканалам сделать это будет очень сложно.

Относительно единственного телепула журналист Михаил Спиваковский сообщил, что Setаnta Sports предложила за право на трансляцию 3,2 млн долларов за первый год. Приблизительно 2/3 от этой суммы стоит продакшн. Подписка обойдется примерно в 100 гривен. Клубы получат примерно по 60 тысяч долларов.

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