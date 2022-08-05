Повномасштабна війна Росії проти України очікувано вплине і на трансляції матчів української Прем'єр-ліги. Є кілька нюансів.

На один поєдинок української еліти транслятор буде закладати слот у 4 години, інформує Роберто Моралес в етері ТаТоТаке. Така тривалість зумовлена можливими повітряними тривогами.

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Поєдинки одного туру відбуватимуться протягом чотирьох днів: п'ятниця, субота, неділя і понеділок. У вихідні дні транслятор повинен буде виділити 12 годин на три слоти трьох матчів, тому права на повний пакет поєдинків зможе придбати лише стрімінгова платформа. Телеканалам це зробити буде дуже складно.

Щодо єдиного телепулу, то журналіст Михайло Співаковський повідомив, що Setаnta Sports запропонувала за право на трансляцію 3,2 млн доларів за перший рік. Приблизно 2/3 від цієї суми вартує продакшн. Підписка коштуватиме близько 100 гривень. Клуби ж отримають приблизно по 60 тисяч доларів.

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