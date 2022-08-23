На матч Заря – Ворскла в Ужгороде прибыли сразу две съемочные группы, от Setanta Sports и "1+1 медиа". Причиной стало несогласование по поводу того, на каком канале покажут именно этот матч.

Динамо и другие клубы-бунтари получили транслятора – официальное заявление медиагруппы "1+1"

Предварительно соглашение было о показе поединка на Setanta Sports, однако Заря является одним из четырех бунтовщиков клубов, избравших трансляции на каналах "1+1 медиа" вопреки соглашению УПЛ о телепуле.

За час до старта встречи представители Setanta начали погружать технику обратно в микроавтобус. Машина 1+1 осталась у ужгородского стадиона Авангард.

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