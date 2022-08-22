"1+1 media" поддерживает болельщиков и ценителей украинского футбола и сделает бесплатными трансляции матчей украинских футбольных клубов в рамках чемпионата Украины по футболу сезона 2022/2023. В частности, в ответ на официальные обращения клубов на ресурсах группы будут транслироваться игры ФК Динамо Киев, СК Днепр-1, Заря, Металлист.

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С этими клубами у группы "1+1 media" есть действующие многолетние и долгосрочные контракты. Вместе с тем футбольные клубы в этом году передали права на трансляцию матчей УПЛ на безвозмездной основе, объясняя это важностью учета интересов всех болельщиков, максимального распространения футбольного контента и бесплатного доступа к нему.

Со своей стороны "1+1 media" обеспечит максимальную бесплатную дистрибуцию матчей и будет создавать дополнительный контент, связанный с этим важным футбольным событием. Так, показ матчей будет проходить на общедоступных национальных телеканалах 2+2 и УНИАН, которые разговаривают в цифровом эфире, что обеспечивает широкое покрытие по всей Украине.

Прямые эфиры будут доступны на YouTube-каналах спортивных проектов "1+1 media" – FootballHub и Профутбол Digital. Спортивные журналисты и комментаторы будут готовить сюжеты, специальные выпуски программ и рассказывать о ходе чемпионата. Информация о том, какой именно телеканал будет транслировать конкретные матчи, будет анонсироваться дополнительно", – говорится в сообщении.

Первый матч, который будет транслировать "1+1 media", станет поединок Заря – Ворскла, запланированный на 23 августа, начало в 15:00.

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