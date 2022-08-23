На матч Зоря – Ворскла в Ужгороді прибули одразу дві знімальні групи, від Setanta Sports та "1+1 медіа". Причиною стала неузгодженість щодо того, на якому каналі покажуть саме цей матч.

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Попередньо угода була про показ поєдинку на Setanta Sports, проте Зоря є одним з чотирьох клубів-бунтівників, які обрали трансляції на каналах "1+1 медіа" всупереч угоді УПЛ про телепул.

За годину до старту зустрічі представники Setanta почали вантажити техніку назад в мікроавтобус. Машина 1+1 залишилися біля ужгородського стадіону Авангард.

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