Телепул по-українськи: обидва транслятори прибули на матч УПЛ – залишився лише один
Поєдинок Зоря – Ворскла ознаменувався черговим скандалом навколо трансляцій поєдинків.
На матч Зоря – Ворскла в Ужгороді прибули одразу дві знімальні групи, від Setanta Sports та "1+1 медіа". Причиною стала неузгодженість щодо того, на якому каналі покажуть саме цей матч.
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Попередньо угода була про показ поєдинку на Setanta Sports, проте Зоря є одним з чотирьох клубів-бунтівників, які обрали трансляції на каналах "1+1 медіа" всупереч угоді УПЛ про телепул.
За годину до старту зустрічі представники Setanta почали вантажити техніку назад в мікроавтобус. Машина 1+1 залишилися біля ужгородського стадіону Авангард.
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