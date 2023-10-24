Тебас на внеочередном заседании ассамблеи клубов предложил представителям команд рассмотреть вопрос о повышении его зарплаты. Как информирует журналист Хорхе Калабрес, предложение было принято большинством голосов. За повышение Тебасу оклада высказались 40 клубов Ла Лиги и Сегунды из 42-х.

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Согласно источнику, против повышения зарплаты Тебасу выступил Реал и ещё один клуб. Теперь Хавьер будет зарабатывать 5,4 млн евро вместо 3,36 млн евро. Для сравнения: игроки Ла Лиги в среднем зарабатывают 2,3 млн евро.

Ранее в одном из интервью на вопрос о том, является ли он болельщиком Реала, Тебас ответил: "Из-за занимаемой должности я потерял страсть к Реалу".

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