Боссы ПСЖ столкнулись со сложной задачей – заработать 100 млн евро на трансферах на продажу, чтобы не нарушать финансовый фэйр-плей. Спортивный директор клуба Леонардо даже определился со списком игроков, с которыми парижане могут распрощаться: Курзава, Дракслер, Керер, Паредес, Серхио Рико и Икарди.

ПСЖ начал переговоры с Дембеле – Барселона отказалась исполнять прихоти француза

Как сообщает AS со ссылкой на L'Equipe, сами игроки не намерены покидать ПСЖ, что значительно усложняет задачу клуба. Не способствует распродаже и большая зарплата футболистов – тот же Рико (третий голкипер команды) получает 2 млн евро в год, что является фактически нереальной суммой для большинства клубов. Если кто-то из игроков и решит сменить клуб, то только при сохранении текущего уровня заработков.

Следует отметить, что активная летняя трансферная кампания нанесла ущерб парижанам на 200 млн евро, которые и необходимо перекрыть продажами.

Добавим, что ПСЖ занимает первое место в Лиге 1 с 46 очками (13 пунктов отрыва от второго места) и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Между Реалом и ПСЖ назревает война: Мбаппе и еще два провоцирующих фактора