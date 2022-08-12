Главный тренер "сине-гранатовых" рассказал о ситуации в команде перед официальным стартом сезона 2022/23. Уже 13 августа Барса сыграет первый тур Ла Лиги против Райо Вальекано.

"Я осознаю, что в этом сезоне давление на меня будет значительно больше. Трансферы Барселоны заставляют говорить не о перестройке, а о титулах. Инвестиции требуют соответствующих результатов.

Барселона завершила четвертое крупное соглашение – 100 миллионов евро позволят наконец зарегистрировать новичков

Мы работаем над тем, чтобы зарегистрировать всех новичков. Все настроены положительно. Завтра мы добьемся этого. Может быть, не на все 100%, но мы смотрим с оптимизмом. Я рад той команде, которую мы создали. У Барселоны еще есть время до завтрашнего вечера, дедлайн – два часа до игры.

Де Йонг, как и Обамеянг, являются важными игроками, на которых я рассчитываю. Я могу их использовать, но до 31 августа еще есть время. Рынок все еще открыт, может случиться всякое. Мы не знаем, что произойдет. Те футболисты, на которых я не рассчитываю, уже знают об этом.

Я хотел сохранить Нико Гонсалеса, но он пришел ко мне и сказал, что хочет играть. Желаю ему удачи в Валенсии. Чтобы заменить Бускетса, у нас Миралем Пьянич – он остается в Барселоне, ведь сумел меня убедить своей работой. Также есть Серхи Роберто, де Йонг, Кристенсен, Кессье", – цитирует Хави Sport.es.

Матч Барселона – Райо Вальекано стартует 13 августа в 22:00 по киевскому времени. Это первый официальный поединок "блаугранас" в сезоне 2022/23.

"Чувствую себя ребенком, у которого новая игрушка": интервью Левандовски – о переходе в Барселону и шансах взять ЗМ