Барселоне пришлось быстро оформлять еще одно соглашение, чтобы зарегистрировать всех игроков до старта Примеры.

Клуб согласился продать еще 24,5% аудиовизуального бизнеса Barça Studios компании Orpheus Media. Соглашение принесет Барселоне дополнительные 100 млн евро, сообщает официальный сайт "кулес".

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Это уже четвертый финансовый рычаг, который клуб применил этим летом. Ранее Барса двумя траншами продала 25% телеправ на 25 лет за 607,5 млн евро и 24,5% Barça Studios компании Socios.com за те же 100 млн евро. Это помогло провести мощную трансферную кампанию – Левандовски, Кунде, Рафинья, Кристенсен и Кессье. Очередные 100 млн евро позволяют наконец-то "втиснуть" новичков в потолок зарплат и зарегистрировать для участия в чемпионате Испании.

Добавим, что команда Хави откроет новый сезон уже завтра (13 августа) домашним матчем против Райо Вальекано.

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