"Чувствую себя ребенком, у которого новая игрушка": интервью Левандовски – о переходе в Барселону и шансах взять ЗМ
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, чего ждет от этапа своей карьеры в составе Барселоны.
Папа был бы очень горд и доволен моей карьерой. Когда я был ребенком, он всегда говорил, что верит, что однажды я смогу достичь самого высокого уровня. Это дало мне большую мотивацию и надежду на осуществление моей мечты. Я скучаю по нему и мне грустно, что он не смог пережить все это, будь то в Дортмунде или Мюнхене, или сейчас в Барселоне. Но я уверен, что он сидит в первом ряду и смотрит на меня с гордостью.
Решение покинуть Баварию
Знаю, что это задело многих фанатов. Могу это понять и извиняюсь за это. В то время мне было важно дать понять, что я готов к переменам. В конце концов, мы все люди. После двенадцати лет в Германии мне стало ясно, что мой этап закончился. Баварии было нелегко согласиться с продажей на этом этапе. Это был сложный момент для всех участников переговоров, но нам предстояло найти лучшее решение. Мне были нужны эти изменения, этот переход в другую страну, в другой клуб. Я чувствую себя ребенком, у которого появилась новая игрушка.
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Мне было странно идти на тренировочное поле Баварии в последний раз. Клуб и город очень многое значат для меня – две мои дочери родились в Мюнхене, Не может быть двух мнений о моем спортивном этапе в Баварии. То, что мы прожили дружной командой за восемь лет, никто у нас не сможет и не отнимет. Когда я думаю о пяти голах в ворота Вольфсбурга, о 41 голе в Бундеслиге или секстете с Ханси Фликом, это были прекрасные моменты.
Мотивация играть за Барсу
Всегда хотел играть в Ла Лиге. И когда Барселона постучала в дверь в этот раз, она была для меня единственным выбором. Были и другие предложения, но они меня не заинтересовали. Я не ожидал такого количества болельщиков презентации. Неважно, было больше или меньше, чем у других игроков, которых Барса презентовала раньше, таких как Роналдинью или Златан Ибрагимович. Во всяком случае, это были другие времена. Очень приятно, когда чувствуешь такую поддержку напрямую. Это то, что остается навсегда.
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Да, я слышал это и рассмеялся. Но были и такие, что скандировали мое имя. Это было очень приятно. В последние недели я также встречал на улице нескольких фанатов, которые выражали свое понимание моей ситуации и высказывали мне лучшие пожелания.
"Золотой мяч"? Я всегда говорил, что успех вашей команды приближает вас к этим индивидуальным наградам. Но я не поэтому хотел уехать в Испанию.
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