Папа был бы очень горд и доволен моей карьерой. Когда я был ребенком, он всегда говорил, что верит, что однажды я смогу достичь самого высокого уровня. Это дало мне большую мотивацию и надежду на осуществление моей мечты. Я скучаю по нему и мне грустно, что он не смог пережить все это, будь то в Дортмунде или Мюнхене, или сейчас в Барселоне. Но я уверен, что он сидит в первом ряду и смотрит на меня с гордостью.

Решение покинуть Баварию

Знаю, что это задело многих фанатов. Могу это понять и извиняюсь за это. В то время мне было важно дать понять, что я готов к переменам. В конце концов, мы все люди. После двенадцати лет в Германии мне стало ясно, что мой этап закончился. Баварии было нелегко согласиться с продажей на этом этапе. Это был сложный момент для всех участников переговоров, но нам предстояло найти лучшее решение. Мне были нужны эти изменения, этот переход в другую страну, в другой клуб. Я чувствую себя ребенком, у которого появилась новая игрушка.

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Мне было странно идти на тренировочное поле Баварии в последний раз. Клуб и город очень многое значат для меня – две мои дочери родились в Мюнхене, Не может быть двух мнений о моем спортивном этапе в Баварии. То, что мы прожили дружной командой за восемь лет, никто у нас не сможет и не отнимет. Когда я думаю о пяти голах в ворота Вольфсбурга, о 41 голе в Бундеслиге или секстете с Ханси Фликом, это были прекрасные моменты.

Мотивация играть за Барсу

Всегда хотел играть в Ла Лиге. И когда Барселона постучала в дверь в этот раз, она была для меня единственным выбором. Были и другие предложения, но они меня не заинтересовали. Я не ожидал такого количества болельщиков презентации. Неважно, было больше или меньше, чем у других игроков, которых Барса презентовала раньше, таких как Роналдинью или Златан Ибрагимович. Во всяком случае, это были другие времена. Очень приятно, когда чувствуешь такую ​​поддержку напрямую. Это то, что остается навсегда.

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Реакция на скандирование "Hala Madrid" фанами Баварии

Да, я слышал это и рассмеялся. Но были и такие, что скандировали мое имя. Это было очень приятно. В последние недели я также встречал на улице нескольких фанатов, которые выражали свое понимание моей ситуации и высказывали мне лучшие пожелания.

"Золотой мяч"? Я всегда говорил, что успех вашей команды приближает вас к этим индивидуальным наградам. Но я не поэтому хотел уехать в Испанию.

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