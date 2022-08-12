Головний тренер "синьо-гранатових" розповів про ситуацію в команді перед офіційним стартом сезону 2022/23. Вже 13 серпня Барса зіграє перший тур Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

"Я усвідомлюю, що в цьому сезоні тиск на мене буде значно більший. Трансфери Барселони змушують говорити не про перебудову, а про титули. Інвестиції вимагають відповідних результатів.

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Ми працюємо над тим, щоб зареєструвати усіх новачків. Всі налаштовані позитивно. Завтра ми досягнемо цього. Можливо, не на всі 100%, але ми дивимося з оптимізмом. Я радий тій команді, яку ми створили. У Барселони ще є час до завтрашнього вечора, дедлайн – дві години до гри.

Де Йонг, як і Обамеянг, є важливими гравцями, на яких я розраховую. Я можу їх використовувати, але до 31 серпня ще є час. Ринок все ще відкритий, може трапитися всяке. Ми не знаємо, що станеться. Ті футболісти, на яких я не розраховую, вже знають про це.

Я хотів зберегти Ніко Гонсалеса, але він прийшов до мене і сказав, що хоче грати. Бажаю йому успіхів у Валенсії. Щоб замінити Бускетса, у нас є Міралем П'яніч – він залишається в Барселоні, адже зумів мене переконати своєю роботою. Також є Серхі Роберто, де Йонг, Крістенсен, Кессьє", – цитує Хаві Sport.es.

Матч Барселона – Райо Вальєкано стартує 13 серпня о 22:00 за київським часом. Це перший офіційний поєдинок "блаугранас" у сезоні 2022/23.

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